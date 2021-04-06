Скандал в Новомосковске: почему продажа муниципальной бани частнику привела к уголовному делу?
Myslo разбирался в этой истории.
В Новомосковске разгорелся скандал из-за продажи муниципальной бани. На торгах ее продали в частные руки почти за 9,8 миллионов рублей, позже новый собственник выставил имущество на «Авито» за… 49 миллионов.
Закрыто на ремонт
Городскую баню на улице Октябрьской закрыли на ремонт еще летом 2019 года. По словам новомосковцев, это стандартная процедура — такое происходило каждый год. Поэтому поначалу они не беспокоились.
Спустя несколько месяцев баня так и осталась закрытой. На дверях заведения появилось объявление, что она откроется 1 ноября 2019 года.
В интервью Myslo заместитель главы администрации МО город Новомосковск Федор Сизов пояснял, что вся проблема в газовом оборудовании:
Федор Сизов
– Поскольку это источник повышенной опасности, нужно составить обновленную проектную документацию. Сменилось руководство бани, предыдущее не занималось решением проблемы. Вопрос о том, что документации на газовое оборудование нет, перед администрацией города не ставился.
Откроется ли баня вообще? Замглавы отвечал туманно:
– Для начала нужно определить план мероприятий, источники финансирования, соответственно, после этого будет приниматься решение, насколько всё это вообще целесообразно. На данный момент нет понимания даже объема средств, которые нужно туда вложить для нормального функционирования бани.
Интересно, что годом ранее в здании уже делали дорогостоящий ремонт — ремонтировали помещения санпропускника и дезинфекционной камеры. На это направили 2 104 524, 69 руб. 60% финансирования, а это 1 262 552,81 руб., выделили из бюджета Тульской области, 420 850,94 руб. — из местного бюджета, столько же составили средства «населения, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей». По итогам электронного аукциона муниципальный контракт был подписан с фирмой ООО «Комкорд».
Целевое расходование средств проверяла Контрольно-счетная
Контрольный орган нашел ряд нарушений: ширина дверей в помещении оказалась меньше, чем положено по правилам, а еще заказчик оплатил выполненные работы позже оговоренного срока.
Внезапная продажа по странной цене
Одновременно с закрытием бани распространились слухи о ее продаже. В начале июня 2019 года ИА «Новомосковск Сегодня» писало:
– Сотрудников уже предупредили том, что скоро им предстоит подыскивать новое место работы, так как здание бани будет закрыто и выставлено на торги. По слухам, возмущенные таким решением горожане даже начали собирать подписи под коллективным обращением с просьбой не допустить такого поворота событий.
Эту информацию журналистам опровергли в экономическом управлении городской администрации.
Несмотря на уверения чиновников, баню всё же продали.
Торги по продаже муниципального имущества состоялись 12 августа 2020 года. В тот день администрация определяла судьбу двух объектов — злополучной бани на ул. Октябрьской и здания бывшей лыжной базы на ул. Кукунина, 7-а, строение 28.
Участниками аукциона стали некие Мария Михайловна Долгашова и Марина Юрьевна Леденева. В итоге оба лота приобрела Долгашова.
Здание старой бани площадью 1487 кв. м с металлическим забором и земельным участком площадью 1689 кв. м, расположенное в центре города, ей досталось по странно низкой цене — 9 864 000 рублей.
Также за 5 086 000 рублей Долгашова купила нежилое здание площадью 839,5 кв. м с земельным участком площадью 4051 кв. м.
Кстати, по информации СМИ, Мария Долгашова является полной тезкой матери новомосковского депутата Романа Долгашова.
В беседе с корреспондентом Myslo народный избранник заявил, что эта тема ему надоела и он ничего не будет комментировать.
Объявление на «Авито»
Факт продажи муниципального имущества так бы и остался незамеченным, если бы не одно но.
На «Авито» появилось объявление о реализации той самой бани
за… 49 миллионов рублей.
Продавцом выступило консалтинговое агентство «Парус».
Эта новость вызвала общественный резонанс. Жители Новомосковска написали коллективное обращение в прокуратуру. Их возмутил не столько факт продажи бани, сколько цена, за которую ее реализовали.
Как объяснили в новомосковской администрации, оценкой имущества занималось ООО «Корпорация «Право».
– Почему «копеечная» оценка рыночной стоимости трехэтажного здания с землей в центре Новомосковска, предоставленная независимым оценщиком ООО «Корпорация «Право», не вызвала ни у кого в администрации и тени сомнения? В городе живут адекватные и взрослые люди, которые понимают и разбираются в рынке недвижимости. Неужели кто-то поверит, что данный имущественный комплекс стоит 9 864 000 рублей? В чем экономический смысл этой сделки? — писали жители Новомосковска в соцсетях.
Однако покупателя на баню так и не нашлось: дороговато запросили. Через месяц объявление с «Авито» сняли.
Корреспондент Myslo пообщался с представителем агентства недвижимости, который в курсе событий. По его словам, 49 миллионов — слишком высокая цена за это здание. Дешевле будет его снести и построить что-то новое на этой земле.
– За то время, пока объявление провисело на сайте, покупателя так и не нашлось. Вряд ли кто-то согласится брать на себя реконструкцию, в здании всё ветхое. На реконструкцию никто из строителей не подпишется или же она выйдет золотая, — говорит наш источник.
Уголовное дело
Как стало известно Myslo, по факту продажи бани полиция возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По информации нашего источника, полицейские проверяют, на основании чего была сделана такая странная оценка муниципального имущества. Также правоохранители выяснят законность этой сделки.
Что происходит сейчас?
– На основании решения собрания депутатов по результатам запроса котировок в электронной форме
Таким образом, начальная цена имущественного комплекса по адресу: Новомосковск, ул. Октябрьская, 31, подлежащего продаже на аукционе, определялась на основании отчета по оценке рыночной стоимости
Один из тех, кто был против продажи бани, — новомосковский депутат Михаил Веденеев.
Считаю, что якобы неразрешимая проблема с газовым оборудованием не что иное, как первый этап подготовки бани к заранее запланированной продаже.
Какая судьба ждет баню?
«Взяли и нагло отняли у нас баню!»
Жители Новомосковска возмущены сложившейся ситуацией и надеются, что на этот скандал обратит внимание губернатор Алексей Дюмин.
Андрей Васильевич Коваленко ходил в эту баню с 1980-х годов:
– Вот вы идете к бабушке на пироги, к родному человеку. Старая баня — это для нас ассоциация с бабушкой. А ее взяли и отняли так нагло! Здание старое, но такое родное. Намоленное, как церковь. Власть с народными избранниками пустила ее с молотка, ничего не объясняя. Народ выражает возмущение! Здание в центре города продали за 9 миллионов рублей, как палатку.
Баню закрыли на ремонт, говорили, котел сгорел. Рядом с нами шахтерские городки — Кимовск, Сокольники, Северо-Задонск. У них всё работает. Ну неужели Новомосковск одну баню не может вытянуть? Такого просто не может быть. Все надеются, что на эту ситуацию обратит внимание губернатор и наведет порядок.
Николай Медведев — завсегдатай старой бани с 1975-го года:
– Это беспредел наших чиновников! Обращался с жалобой в прокуратуру, но толку никакого. Старая баня — единственная в городе. Некоторые говорят, что у нас есть новая (на ул. Березовой). Но это оздоровительный комплекс. Извините, эта баня для голубых или извращенцев — парилка очень маленькая, мужики друг об друга трутся. Как там париться?
Еще и цену там подняли со 150 рублей до 220. Я на пенсии, получаю 12 тыс., мне не хватает денег ходить в коммерческую баню.
Юрий Иванович Барадулин тоже недоволен закрытием и продажей заведения:
– Ходил в баню с детства. Она в центре города, удобно добираться. Даже спустя столько лет там постоянно собиралась моя старая компания. Сейчас приходится ездить в другой поселок, черт знает куда.