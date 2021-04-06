Скандал в Новомосковске: почему продажа муниципальной бани частнику привела к уголовному делу?

В Новомосковске разгорелся скандал из-за продажи муниципальной бани. На торгах ее продали в частные руки почти за 9,8 миллионов рублей, позже новый собственник выставил имущество на «Авито» за… 49 миллионов.

Закрыто на ремонт

Городскую баню на улице Октябрьской закрыли на ремонт еще летом 2019 года. По словам новомосковцев, это стандартная процедура — такое происходило каждый год. Поэтому поначалу они не беспокоились.

Спустя несколько месяцев баня так и осталась закрытой. На дверях заведения появилось объявление, что она откроется 1 ноября 2019 года.

В интервью Myslo заместитель главы администрации МО город Новомосковск Федор Сизов пояснял, что вся проблема в газовом оборудовании:

Федор Сизов – Поскольку это источник повышенной опасности, нужно составить обновленную проектную документацию. Сменилось руководство бани, предыдущее не занималось решением проблемы. Вопрос о том, что документации на газовое оборудование нет, перед администрацией города не ставился.

Откроется ли баня вообще? Замглавы отвечал туманно: – Для начала нужно определить план мероприятий, источники финансирования, соответственно, после этого будет приниматься решение, насколько всё это вообще целесообразно. На данный момент нет понимания даже объема средств, которые нужно туда вложить для нормального функционирования бани.

Интересно, что годом ранее в здании уже делали дорогостоящий ремонт — ремонтировали помещения санпропускника и дезинфекционной камеры. На это направили 2 104 524, 69 руб. 60% финансирования, а это 1 262 552,81 руб., выделили из бюджета Тульской области, 420 850,94 руб. — из местного бюджета, столько же составили средства «населения, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей». По итогам электронного аукциона муниципальный контракт был подписан с фирмой ООО «Комкорд».

Целевое расходование средств проверяла Контрольно-счетная палата МО Новомосковск . По итогам проверки выяснилось, что подрядчик выполнил работы примерно на 61 тыс. меньше, чем было заложено в контракте.

Контрольный орган нашел ряд нарушений: ширина дверей в помещении оказалась меньше, чем положено по правилам, а еще заказчик оплатил выполненные работы позже оговоренного срока.

Внезапная продажа по странной цене

Одновременно с закрытием бани распространились слухи о ее продаже. В начале июня 2019 года ИА «Новомосковск Сегодня» писало:

– Сотрудников уже предупредили том, что скоро им предстоит подыскивать новое место работы, так как здание бани будет закрыто и выставлено на торги. По слухам, возмущенные таким решением горожане даже начали собирать подписи под коллективным обращением с просьбой не допустить такого поворота событий.

Эту информацию журналистам опровергли в экономическом управлении городской администрации.

Несмотря на уверения чиновников, баню всё же продали.

Торги по продаже муниципального имущества состоялись 12 августа 2020 года. В тот день администрация определяла судьбу двух объектов — злополучной бани на ул. Октябрьской и здания бывшей лыжной базы на ул. Кукунина, 7-а, строение 28.

Участниками аукциона стали некие Мария Михайловна Долгашова и Марина Юрьевна Леденева. В итоге оба лота приобрела Долгашова.

Здание старой бани площадью 1487 кв. м с металлическим забором и земельным участком площадью 1689 кв. м, расположенное в центре города, ей досталось по странно низкой цене — 9 864 000 рублей.

Также за 5 086 000 рублей Долгашова купила нежилое здание площадью 839,5 кв. м с земельным участком площадью 4051 кв. м.

Кстати, по информации СМИ, Мария Долгашова является полной тезкой матери новомосковского депутата Романа Долгашова.

В беседе с корреспондентом Myslo народный избранник заявил, что эта тема ему надоела и он ничего не будет комментировать.

Объявление на «Авито»

Факт продажи муниципального имущества так бы и остался незамеченным, если бы не одно но.

На «Авито» появилось объявление о реализации той самой бани

за… 49 миллионов рублей.

Продавцом выступило консалтинговое агентство «Парус».

Эта новость вызвала общественный резонанс. Жители Новомосковска написали коллективное обращение в прокуратуру. Их возмутил не столько факт продажи бани, сколько цена, за которую ее реализовали.

Как объяснили в новомосковской администрации, оценкой имущества занималось ООО «Корпорация «Право».

– Почему «копеечная» оценка рыночной стоимости трехэтажного здания с землей в центре Новомосковска, предоставленная независимым оценщиком ООО «Корпорация «Право», не вызвала ни у кого в администрации и тени сомнения? В городе живут адекватные и взрослые люди, которые понимают и разбираются в рынке недвижимости. Неужели кто-то поверит, что данный имущественный комплекс стоит 9 864 000 рублей? В чем экономический смысл этой сделки? — писали жители Новомосковска в соцсетях.

Однако покупателя на баню так и не нашлось: дороговато запросили. Через месяц объявление с «Авито» сняли.

Корреспондент Myslo пообщался с представителем агентства недвижимости, который в курсе событий. По его словам, 49 миллионов — слишком высокая цена за это здание. Дешевле будет его снести и построить что-то новое на этой земле.

– За то время, пока объявление провисело на сайте, покупателя так и не нашлось. Вряд ли кто-то согласится брать на себя реконструкцию, в здании всё ветхое. На реконструкцию никто из строителей не подпишется или же она выйдет золотая, — говорит наш источник.

Уголовное дело

Как стало известно Myslo, по факту продажи бани полиция возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По информации нашего источника, полицейские проверяют, на основании чего была сделана такая странная оценка муниципального имущества. Также правоохранители выяснят законность этой сделки.

Что происходит сейчас?

В новомосковской администрации на вопрос Myslo о причинах продажи бани не ответили. По поводу оценки объекта недвижимости заявили:

– На основании решения собрания депутатов по результатам запроса котировок в электронной форме 22.06.2020 был заключен муниципальный контракт на оказание услуги по оценке рыночной стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности с победителем запроса котировок — ООО «Корпорация «Право». Таким образом, начальная цена имущественного комплекса по адресу: Новомосковск, ул. Октябрьская, 31, подлежащего продаже на аукционе, определялась на основании отчета по оценке рыночной стоимости от 23.06.2020 № МК-45/9, составленного независимым оценщиком — ООО «Корпорация «Право». За подготовку отчета, использование методов расчета и его достоверность несет ответственность независимый оценщик — ООО «Корпорация «Право». Один из тех, кто был против продажи бани, — новомосковский депутат Михаил Веденеев.

– Год назад на мартовское заседание Собрания депутатов администрация Новомосковска вынесла вопрос о разрешении ей реализовать имущественный комплекс путем проведения аукциона. На данном заседании я не присутствовал и выразить свою позицию, конечно, не мог. Однако решение одобрили только большинством голосов.

Конечно же, на тот момент о сроках реализации и предполагаемой стоимости муниципального имущества мне, думаю, и другим ничего известно не было. О факте состоявшегося аукциона, как и о перепродаже, я узнал из СМИ.

Администрация города не отчитывается перед депутатами напрямую, так как все процедурные вопросы находятся в ее непосредственной компетенции. Эта новость вызвала внутренний протест и негодование не только у меня как у депутата, но и у всего населения Новомосковска.

Оценщик ООО «Корпорация «Право», который выиграл тендер на проведение оценки данного имущественного комплекса, подозрительно крайне низко оценил стоимость муниципального имущества.

Депутат обратился с запросом к главе администрации Алексею Бирюлину.

– Основной вопрос — что же способствовало тому, чтобы выставить на аукцион имущественный комплекс, который состоит из трехэтажного здания, участка земли, огороженного фигурным металлическим забором, в центре города по такой смехотворной цене? Администрация ушла от ответа.

Михаил Веденеев параллельно обратился в городскую прокуратуру для проведения проверки по факту продажи администрацией муниципального имущества по цене, в несколько раз ниже рыночной стоимости, а также попросил запустить процедуру прокурорского реагирования по факту нанесения ущерба городскому бюджету. В Новомосковске ОМВД возбудило уголовное дело.

Депутат считает, что баня находилась в удовлетворительном и рабочем состоянии, почему ее закрыли, он не понимает, ведь только в конце 2018 года по программе «Народный бюджет» в бане был сделан ремонт, стоимость которого составила чуть больше двух миллионов рублей.

На вопрос Myslo, была ли у депутатов информация о проблемах с газовым оборудованием, ответил так:

– Нет, конечно, мы ничего об этом не знали. Но знали то, что долгие годы баня прекрасно функционировала, и только после смены руководства нашлась какая-то причина для закрытия данного социального объекта.

Даже если и были какие-то проблемы с газовым оборудованием, их необходимо было оперативно устранять, искать пути решения, а не банально закрывать социально важный для новомосковцев объект.

Я полагаю, ведь для этого и должны работать в администрации специалисты – для качественного и эффективного управления вверенным им муниципальным имуществом. И если это был финансовый вопрос, то депутаты, думаю, внесли бы изменения в бюджет.

Считаю, что якобы неразрешимая проблема с газовым оборудованием не что иное, как первый этап подготовки бани к заранее запланированной продаже.

Мое личное мнение — закрывать такие соцобъекты нельзя. На сегодняшний день идет активная борьба за получение наиболее выгодных участков земли, где можно возвести коммерческое сооружение.

Могу предположить, что баню ликвидировали для того, чтобы кто-то получил в собственность лакомый кусок земли со строением в центре города, которое можно переоборудовать или, в крайнем случае, демонтировать и возвести новый торговый центр.

Сегодня здание находится еще в полном рабочем состоянии, и то, что администрация продала его за 9,5 млн, — просто преступление. Могу полагать, что рыночная стоимость данного имущественного комплекса может составлять от 40 до 50 млн. Та сумма, за которую ее продавал нынешний владелец, вполне реалистичная и адекватная.

Депутат напомнил, что с 2014 года в России отменена оценка недвижимости по инвентаризационной стоимости. Теперь она определяется по кадастровой.

Какая судьба ждет баню?

Есть небольшой шанс, что сделку признают недействительной и имущество вернут в муниципальную собственность. Тогда, возможно, под давлением общественности администрация Новомосковска снова откроет баню. Но это утопический вариант развития событий.

– Следующий мой шаг — наложить обременение на данную недвижимость, признать незаконность и неправомерность сделки, вернуть имущество в собственность муниципалитета и поднять вопрос о возвращении функционирования бани, — заявил Михаил Веденеев.