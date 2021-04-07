В Туле продолжается месячник по наведению санитарного порядка

Пыль, ржавые заборы, разбитая тротуарная плитка, окурки, мусор и грязные витрины магазинов – всё это нарушает правила благоустройства Тулы и портит внешний облик города. Глава администрации города Дмитрий Миляев поставил задачу привести областную столицу в порядок к майским праздникам.

В рамках месячника по наведению порядка администрацией города Тулы организована работа в круглосуточном режиме. Ежедневно специализированные бригады освобождают проезжие части от смета, моют тротуары, собирают прошлогоднюю листву и мусор с газонов. Так, сегодня масштабные работы продолжаются на улице Октябрьской и Московском шоссе. Задействовано 90 рабочих и 9 единиц техники – моют, чистят, убирают большой участок Заречья. Такой фронт работ определен в каждом округе.

Одновременно в городе рабочие подрядной организации АО «Спецавтохозяйство» готовят ограждения вдоль дорог к покраске. Она намечена на середину апреля.

Все работы ведутся в соответствии с графиком, их ход контролируется в постоянном режиме.

Сегодня, 7 апреля, обход центра города провел заместитель главы администрации Сергей Шестаков. В мероприятии участвовали руководители и представители главных управлений по терокругам, УАТН, УЭР, управления по благоустройству.

Так, на улице Советской, только на участке от улицы Мосина до улицы Демонстрации, было дано порядка 20 поручений, касающихся санитарного состояния тротуаров и общественных пространств, ограждений, лавок и урн, а также объектов торговли. Например, на углу улицы Коминтерна, где была недавно снесена незаконная палатка, было поручено срочно навести порядок и определить, как будет благоустроен участок.

Сотрудники УАТН во время обхода фиксировали нарушения и выдавали требования на их устранение, в том числе представителям малого и среднего предпринимательства.

В целом работы по городу таковы: мойка витрин, очистка фасадов, ремонт входных групп, установка и своевременная очистка урн.

Уборка проезжей части, мойка тротуаров, остановочных павильонов, покраска опор освещения по итогам пешего обхода пройдут на следующей неделе.

– Я считаю, что жители правильно критикуют состояние улиц, в городе действительно грязно, и это надо исправлять. Цель нашего рейда – не наказать предпринимателей или главу района, а подсказать и напомнить им об их обязанностях. Мы живем с вами в прославленном городе-герое, поэтому надо активизировать уборку. И эта работа уже ведется. Начали убирать Московский путепровод, ул. Октябрьскую, потом уборка начнется на ул. Советской и пр. Ленина. В целом же во всех районах города уборка должна завершиться к 1 мая, чтобы город встретил первомайские праздники чистым и ухоженным. Я обращаюсь ко всем жителям: 10 апреля проводится общегородской субботник, поэтому прошу по возможности выйти и принять участие в нем. Все вопросы организации вывоза мусора администрация города возьмет на себя. Мы в этом году отмечаем 45-летие вручения городу-герою «Золотой Звезды» и 80-летие обороны Тулы, поэтому все вместе должны подготовить город к праздникам, – заключил заместитель главы администрации Тулы.

Общегородские субботники пройдут 10 и 17 апреля, а 24 апреля – областной субботник.

Перед администрацией города еще одна важная задача – озеленение городских улиц и пространств, высадка деревьев. Этим летом будет выполнен масштабный объем работ. По поручению главы администрации города Тулы Дмитрия Миляева летом в Туле высадят клены, ели, яблони и деревья других пород.