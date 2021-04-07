В Туле завершились экспертные сессии по формированию предложений в Программу развития Тульской области до 2026 года

Темой диалога, который проходил в библиотеке Тульского суворовского училища, стало одно из важнейших направлений будущей программы — «Человеческий потенциал»: образование, патриотическое воспитание, историческая память, молодежная политика, культура и туризм.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев отметил, что качество образования в Тульской области всегда было на высоком уровне: и в школе, и в колледжах, и в вузах.

– Губернатор поставил задачу создать такие условия, чтобы в Тульской области было престижно учиться, чтобы к нам приезжали из других регионов и даже стран. Кроме того, важна социальная сфера, чтобы молодые люди после обучения принимали решение остаться здесь и развивать наш тульский край, — сказал Вячеслав Федорищев.

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев подчеркнул, что научно-образовательный центр, который создан по поручению губернатора в регионе, должен стать одним из ведущих в мире.

– Заявлены высочайшие стандарты. Это задачи амбициозные, требующие огромных усилий от каждого из нас. Президент нашей страны ставит задачи о прорыве во всех сферах, от промышленного производства и экономики до, безусловно, научной сферы и образования, с тем чтобы наших детей уже сегодня могли готовить с учетом новых вызовов и новых решений, — сказал Николай Воробьев.

Заместитель министра образования Тульской области Елена Пчелина выступила с докладом. Она отметила, что в регионе повышается доступность образования. В этом году в Туле будут введены в эксплуатацию 10 детских садов, школа на 600 мест. В 2022 году в областном центре появится еще одна школа на 1100 мест, а в городе Донском — на 600 мест.

Елена Пчелина подчеркнула, что до 2023 года в области будут созданы 78 Центров естественно-научного профиля «Точка роста». К концу 2024 года в Тульской области планируется создать сеть из четырех Центров цифрового образования «IT-куб», где ребята смогут учиться языкам программирования, разрабатывать проекты по IT-направлениям.

Работа системы образования региона в период до 2026 года будет направлена на решение задач, связанных с повышением качества образования и формированием гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения. На это направлены проекты «Цифровая трансформация образования», «Моя малая родина», «Семья и школа», «Кадры для педагогики», «Развитие профильного обучения и раннее самоопределение», «Навигатор».

Участники экспертной сессии предложили продолжить реализацию проекта «Музейный марафон», а также разработать меры поддержки молодых педагогов, развивать систему наставничества.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин отметил, что в регионе ведется работа по созданию условий для самореализации, социальной активности ребят.

– Мы работаем над созданием в Тульской области арт-резиденции «Таврида». Это должна быть не просто базовая площадка в Туле, а целая сеть продюсерских центров для молодежи в муниципалитетах, — подчеркнул Алексей Давлетшин.

Министр также выступил с инициативой создания цифрового портфолио для молодых людей, чтобы при устройстве на работу работодатель видел не только диплом, но и информацию о конкурсах, олимпиадах, выигранных грантах.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина подчеркнула, что необходимо формировать новые экспериментальные площадки на базе учреждений культуры, активнее использовать грантовую поддержку при реализации новых культурных проектов творческой молодежи.

– Краеведческий музей — это то, с чего должно начинаться патриотическое воспитание детей. По поручению губернатора Алексея Дюмина в этом году мы продолжим реализовывать проект «Культурный марафон». Ребята будут посещать музеи, концертные залы, кинотеатры, библиотеки, — сказала Татьяна Рыбкина.

Министр подчеркнула, что библиотека должна стать пространством не только для чтения, но и для других видов культурного досуга.

Депутат облдумы, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая предложила продолжить работу по интеграции музеев в образовательный процесс. Это могут быть уроки литературы, биологии или другие занятия, в подготовке и проведении которых музейные сотрудники будут рады участвовать.

Руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов напомнил о существовавшей в нашей области практике дополнительного образования школьников в сфере экономики и бизнеса: специальные занятия в клубах и кружках, летние лагерные смены. Он предлагает эту работу продолжить, адаптировав под современные условия. Это, по мнению Михаила, не только покажет ребятам в муниципальных образованиях хорошие примеры социально ответственного бизнеса, но и повысит уровень финансовой грамотности юных жителей области.

Председатель Молпарламента Евгений Панфилов предложил рассмотреть возможность разносторонней поддержки молодых педагогов: материальное стимулирование, методическая помощь, система наставничества, психологическая поддержка, в том числе помогающая предотвратить профессиональное выгорание.