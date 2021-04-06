«Накажи автохама»: неудачная попытка обгона едва не стоила жизни водителю «Шкоды»

Кадр из видео.

Всё произошло на 179-м километре трассы «Крым» под Тулой в понедельник, 5 апреля.

Мы публикуем очередное видео, присланное нашим читателем Владимиром в рубрику «Накажи автохама». В этот раз желание быть быстрее других и пренебрежение Правилами дорожного движения едва не закончилось трагедией.

Судя по данным регистратора, всё произошло 5 апреля примерно в 15.00. Место съемки – 179-й километр трассы М-2 «Крым». На записи видно, как Skoda Octavia на высокой скорости обгоняет в неположенном месте тягач с прицепом.

Легковушка цепляет встречку и едва не влетает в автомобиль с регистратором – водителю в последний момент удается вернуть машину в свою полосу и буквально «нырнуть» под грузовик.

По словам Владимира, ДТП всё же произошло – несмотря на попытку водителя затормозить тягач «догнал» седан и повредил ему бампер. Также читатель предполагает, что легковушка начала «вилять» после того, как пробила колесо металлической деталью, валявшейся на проезжей части.

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