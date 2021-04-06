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Баташевский мост в Туле начнут ремонтировать в этом году.
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Баташевский мост в Туле начнут ремонтировать в этом году.

Проектная документация уже готова. Также ремонт пройдет на Московском и Демидовском путепроводах.

Губернатор Алексей Дюмин провел совещание по ремонту и реконструкции мостов. Он отметил, что строительство и ремонт дорожной инфраструктуры – один из важнейших вопросов, который находится на контроле областного правительства.

– За последние пять лет мы привели в порядок более 20 мостовых сооружений на региональных автомобильных дорогах. Наконец-то всерьёз занялись мостами в Туле, на состояние которых на протяжении нескольких десятилетий никто не обращал внимание, – сказал глава региона.

С 2018 года в Тульской области восстановлено 19 мостовых сооружений в отдаленных населенных пунктах. В этом году работы пройдут на 12 мостах. Семь из них будут реконструированы, пять – отремонтированы.

Мост через реку Дон, на дороге Кимовск – Епифань – Куликово поле в Кимовском районе, начали ремонтировать в прошлом году. Чтобы не перекрывать движение, был построен временный мост. Уже установлены опоры и пролеты нового моста, на очереди – укладка полотна, оборудование подходов и строительство очистных сооружений. Подрядчик уверяет, что мост будет сдан досрочно – уже в сентябре текущего года.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил о ходе работ по ремонту мостов в областном центре. По Баташевскому мосту, Московскому и Демидовскому путепроводу разработана проектная документация. Совместно с федеральным минтрансом на эти объекты выделено более 280 млн рублей. Ремонт планируется начать уже в этом году.

Алексей Дюмин отметил, что достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества с Минобороны по военно-тактическим учениям на территории региона и восстановлению мостов. Минтрансу поручено подобрать подходящие объекты. Губернатор отметил, что важно не снижать набранного темпа, выполнить все работы в установленные сроки с надлежащим качеством.

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Алексей Дюмин
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