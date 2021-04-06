Туляки активно расплачиваются банковскими картами и реже снимают наличку

За год жители Тульской области расплатились безналом на общую сумму более 245 млрд рублей.

За 2020 год жители Тульской области совершили 438 млн операций с помощью платежных карт – это на 26% больше, чем годом ранее, сообщает региональное отделение Банка России.

Тулякам выдано 2,8 млн банковских карт. Объем операций по ним вырос на 17,5% и составил 792 млрд рублей. Самые популярные операции – оплата товаров и услуг.

За год туляки оплатили безналом товары на сумму более 245 млрд рублей. Выросло и число банковских переводов с карты на карту – в 2020 году их было совершено 67,4 млн на общую сумму 295 млрд рублей.

– Перевести деньги другому человеку внутри одного банка давно не составляет труда. Сегодня можно также комфортно, безопасно и в пределах установленных лимитов бесплатно осуществлять переводы на счета в других банках с помощью Системы быстрых платежей. Сейчас к ней подключены 214 банков, – отметил заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.