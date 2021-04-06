«Накажи автохама»: когда нельзя, но очень хочется – можно?

Кадр из видео.

Продолжаем публиковать ваши видео из автомобильных регистраторов, присланные в рубрику «Накажи автохама». В этот раз в объективе – черная Toyota Corolla с госномером Р203СК71.

Всё произошло 5 апреля около полудня в Новомосковске, на пересечении улиц Московской и Садовского. Водитель седана проигнорировал сразу два знака, запрещающих левый поворот, и совершил маневр, моментально перекрыв дорогу ехавшему сзади потоку машин.

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