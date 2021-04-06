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«Накажи автохама»: когда нельзя, но очень хочется – можно?
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: когда нельзя, но очень хочется – можно?

Водитель «Тойоты» повернул налево, проигнорировав запрещающий знак.

Продолжаем публиковать ваши видео из автомобильных регистраторов, присланные в рубрику «Накажи автохама». В этот раз в объективе – черная Toyota Corolla с госномером Р203СК71.

Всё произошло 5 апреля около полудня в Новомосковске, на пересечении улиц Московской и Садовского. Водитель седана проигнорировал сразу два знака, запрещающих левый поворот, и совершил маневр, моментально перекрыв дорогу ехавшему сзади потоку машин.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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