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В Тульской области рыбаков оштрафовали за ловлю рыбы на нерестовых водоемах
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области рыбаков оштрафовали за ловлю рыбы на нерестовых водоемах

До 10 июня рыбалка на некоторых водохранилищах незаконна.

На Пронском, Любовском и Шатском водохранилищах с 1 апреля по 10 июня 2021 года действует запрет на ловлю рыбы, так как эти водоемы считаются нерестовыми. 

За соблюдением этого правила в Тульской области следят патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России.

Так, в ходе рейда на Пронском водохранилище на местных рыбаков завели семь протоколов за незаконную ловлю по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей с конфискацией орудия ловли. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:57 +3
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