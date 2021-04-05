В Тульской области рыбаков оштрафовали за ловлю рыбы на нерестовых водоемах

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На Пронском, Любовском и Шатском водохранилищах с 1 апреля по 10 июня 2021 года действует запрет на ловлю рыбы, так как эти водоемы считаются нерестовыми.

За соблюдением этого правила в Тульской области следят патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России.

Так, в ходе рейда на Пронском водохранилище на местных рыбаков завели семь протоколов за незаконную ловлю по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей с конфискацией орудия ловли.