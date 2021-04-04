Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 90 случаев заболевания и 10 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 90 случаев коронавируса, 93 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 598 жителей Тульской области, 34 040 вылечились, 1587 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: