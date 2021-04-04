Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 90 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 90 случаев коронавируса, 93 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 598 жителей Тульской области, 34 040 вылечились, 1587 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
2 апреля, в 11:19, 24 1607 2
1 апреля, в 12:08, 7 1972 0
31 марта, в 11:11, 16 1648 -1
30 марта, в 15:30, 71 2581 -8
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