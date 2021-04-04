Волейбольная «Тулица» обыграла «Динамо-Метар» и «Спарту»: фоторепортаж

2 и 3 апреля в Туле в УСК «Новое поколение» волейбольная «Тулица» провела два матча — против челябинского «Динамо-Метар» и нижегородской «Спарты».

В пятничной игре наша команда не оставила шансов соперницам, уверенно выиграв три партии. Итог матча с «Динамо» — 3:0 (25:14, 25:20, 25:13). Лучшим игроком встречи стала Анастасия Азанова.

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В поединке со «Спартой» тулячки вырвали победу в пятой партии. Игра завершилась со счетом 3:2 (27:25, 19:25, 19:25, 25:20, 15:13). Лучший игрок матча — Екатерина Тимошкова.