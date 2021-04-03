«Накажи автохама»: паркуюсь, как неприятный человек

Туляк Сергей К. прислал в нашу традиционную рубрику фото, сделанные на повороте на Скуратово, наглядно демонстрирующие неправильное расположение ТС на дорожном полотне:

– На повороте в Скуратово стоит Волга посреди дороги с рекламой скупка АКБ, препятствия езде, отметил он.

Он же сообщил об еще одном возможном нарушителе:

– В районе ул. Рязанская, дом 15, стоит газель с жёлтыми номерами впереди и без номеров сзади – покупает аккумуляторы, располагаясь на дорожной полосе без надлежащего оформленных госсзнаков.

Нарушители парковки во дворах еще не закончились. Об одном из них сообщил Павел Т.:

– Вот такой вот индивидуум паркуется возле общежития на Ф. Энгельса, 52. Съезжает прям с Энгельса через два газона и развозит грязь по тротуару.

Людмила Ж. не знает, как убедить соседа, чтобы он поставил свое транспортное средство так, чтобы пешеходы могли ходить по тротуару:

– Мясново, 6-й Полюсный проезд, дом номер 19. Всё время так оставляет свою колымагу на тротуаре.

Сергей Б. надеется, что после публикации владельцу машины станет стыдно:

– Может через Вас удастся повлиять на парковку на газоне (хотя газона скоро просто не будет).

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