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«Накажи автохама»: паркуюсь, как неприятный человек

«Накажи автохама»: паркуюсь, как неприятный человек

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Туляк Сергей К. прислал в нашу традиционную рубрику фото, сделанные на повороте на Скуратово, наглядно демонстрирующие неправильное расположение ТС на дорожном полотне:

– На повороте в Скуратово стоит Волга посреди дороги с рекламой скупка АКБ, препятствия езде, отметил он.

 

Он же сообщил об еще одном возможном нарушителе:

– В районе ул. Рязанская, дом 15, стоит газель с жёлтыми номерами впереди и без номеров сзади – покупает аккумуляторы, располагаясь на дорожной полосе без надлежащего оформленных госсзнаков.

 

Нарушители парковки во дворах еще не закончились. Об одном из них сообщил Павел Т.:

– Вот такой вот индивидуум паркуется возле общежития на Ф. Энгельса, 52. Съезжает прям с Энгельса через два газона и развозит грязь по тротуару.

  

 

Людмила Ж. не знает, как убедить соседа, чтобы он поставил свое транспортное средство так, чтобы пешеходы могли ходить по тротуару:

– Мясново, 6-й Полюсный проезд, дом номер 19. Всё время так оставляет свою колымагу на тротуаре.

Сергей Б. надеется, что после публикации владельцу машины станет стыдно:

– Может через Вас удастся повлиять на парковку на газоне (хотя газона скоро просто не будет).

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:04 +4
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