Тулячка, пропавшая два месяца назад, найдена живой

Волонтёры тульского отряда «Лиза Алерт» сегодня сообщили, что пропавшая больше двух месяцев назад 41-летняя Ольга А. найдена. Она жива и ее жизни ничего не угрожает.

Пропала тулячка 17 января 2021 года, с того момента о ее местонахождении ничего не было известно.

Стоит отметить, что в конце 2019 года эта же женщина попадала в сводки поисковых отрядов. Ее искала мать. На форуме «Жди меня» она рассказывала, что дочь еще в 2000 году уехала в Москву на заработки, снимала квартиру и работала на автозаправке. Через пять лет перестала поддерживать с матерью связь. В том же 2019 году ее местонахождение было установлено.