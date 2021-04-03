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Тулячка, пропавшая два месяца назад, найдена живой

Тулячка, пропавшая два месяца назад, найдена живой

О местонахождении 41-летней женщины ничего неизвестно с 17 января 2021 года.

Волонтёры тульского отряда «Лиза Алерт» сегодня сообщили, что пропавшая больше двух месяцев назад 41-летняя Ольга А. найдена. Она жива и ее жизни ничего не угрожает.

Пропала тулячка 17 января 2021 года, с того момента о ее местонахождении ничего не было известно. 

Стоит отметить, что в конце 2019 года эта же женщина попадала в сводки поисковых отрядов. Ее искала мать. На форуме «Жди меня» она рассказывала, что дочь еще в 2000 году уехала в Москву на заработки, снимала квартиру и работала на автозаправке. Через пять лет перестала поддерживать с матерью связь. В том же 2019 году ее местонахождение было установлено. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:19 +2
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