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Под Тулой Hyundai на встречке протаранил «пятерку»
Фото из архива Myslo.ru.

Под Тулой Hyundai на встречке протаранил «пятерку»

Пострадали оба водителя.

В 07:00 в Туле на 6-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск» 24-летняя девушка-водитель Hyundai Solaris спровоцировала ДТП.

По предварительной информации, ее машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ 2105 под управлением 38-летнего мужчины.

В Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП оба водителя получили различные травмы. Медицинская помощь им была оказана на месте аварии.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:21 0
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