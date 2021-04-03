Под Тулой Hyundai на встречке протаранил «пятерку»

Фото из архива Myslo.ru.

В 07:00 в Туле на 6-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск» 24-летняя девушка-водитель Hyundai Solaris спровоцировала ДТП.

По предварительной информации, ее машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ 2105 под управлением 38-летнего мужчины.

В Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП оба водителя получили различные травмы. Медицинская помощь им была оказана на месте аварии.