В тульском Управлении Росреестра пройдёт горячая линия для граждан

В пятницу, 2 апреля, в Управлении Росреестра по Тульской области состоится горячая линия по вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций. На вопросы будет отвечать начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Татьяна Сергеева.

Она расскажет о надзоре за деятельностью арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков, операторов электронных площадок, а также о приёме экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих.