В тульском Управлении Росреестра пройдёт горячая линия для граждан
Сотрудники ведомства расскажут тулякам о надзоре за работой саморегулируемых организаций.
В пятницу, 2 апреля, в Управлении Росреестра по Тульской области состоится горячая линия по вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций. На вопросы будет отвечать начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Татьяна Сергеева.
Она расскажет о надзоре за деятельностью арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков, операторов электронных площадок, а также о приёме экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 77-34-08.
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