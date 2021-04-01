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В тульском Управлении Росреестра пройдёт горячая линия для граждан

В тульском Управлении Росреестра пройдёт горячая линия для граждан

Сотрудники ведомства расскажут тулякам о надзоре за работой саморегулируемых организаций.

В пятницу, 2 апреля, в Управлении Росреестра по Тульской области состоится горячая линия по вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций. На вопросы будет отвечать начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Татьяна Сергеева.

Она расскажет о надзоре за деятельностью арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков, операторов электронных площадок, а также о приёме экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 77-34-08.

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