Туляки могут принять участие в крупнейшей конференции, посвященной аутизму

Конференция «Аутизм. Вызовы и решения» – главное ежегодное научно-просветительское событие в области аутизма в России. В этом году она пройдёт в девятый раз и соберёт ведущих экспертов со всего мира.

Это настоящий мини-университет с широким подходом – врачи, исследователи, психологи и педагоги не только обмениваются опытом работы с расстройствами аутистического спектра, но и помогают родным и близким пациентов с аутизмом узнать больше об этом диагнозе и научиться понимать близкого человека, столкнувшегося с серьёзным недугом.

Основная терапия аутизма – обучение. О формировании самых разных навыков (академических, бытовых, навыков саморегуляции, социальных, трудовых, игровых) расскажут лучшие профессионалы. С полной программой конференции можно ознакомиться здесь. Мероприятие пройдёт в формате онлайн-марафона, все прямые эфиры будут доступны в записи, участники смогут задать экспертам вопросы и получить подробные ответы.

С полной программой конференции можно познакомиться по ссылке.

Сопредседатель конференции – Стивен Эдельсон, директор Международного Института исследований аутизма. Это одно из ведущих научных учреждений мира, занимающихся исследованием аутизма. Официальный язык конференции – русский. Доклады зарубежных экспертов обеспечиваются синхронным переводом.

Зарегистрироваться на конференцию можно здесь. Подробнее о спикерах можно узнать на официальных страницах Международной конференции «Аутизм. Вызовы и решения» и Центра проблем аутизма в Facebook и «ВКонтакте». Контакты оргкомитета конференции: conf@autismchallenge.ru