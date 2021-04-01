Авария с автобусом в Туле: возбуждено уголовное дело, 6 человек госпитализированы
Следователям предстоит выяснить, почему за рулём автобуса, перевозившего медиков, оказался человек с ослабленным здоровьем.
Напомним, утром 1 апреля водитель автобуса, который вез на работу сотрудников психиатрической больницы № 1 им.
Как выяснилось позже, у водителя автобус случился инсульт. В аварии пострадали 15 человек. Девять из них с легкими повреждениями получили медицинскую помощь и продолжат лечение на дому. Еще 6 пациентов госпитализированы и проходят лечение в Ваныкинской больнице.
«В стационаре остаются 6 пациентов, четверо из них с травмами средней степени тяжести госпитализированы в травматологическое и нейрохирургическое отделения, один человек с инсультом в тяжелом состоянии — в палату интенсивной терапии. Пациентка, находящаяся на раннем сроке беременности, чувствует себя удовлетворительно», — рассказала и. о. главного врача больницы Виктория Данильченко.
В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы, следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.