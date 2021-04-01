новости
новости
Регистрация
Авария с автобусом в Туле: возбуждено уголовное дело, 6 человек госпитализированы
Фото из архива MySlo

Авария с автобусом в Туле: возбуждено уголовное дело, 6 человек госпитализированы

Следователям предстоит выяснить, почему за рулём автобуса, перевозившего медиков, оказался человек с ослабленным здоровьем.

Сотрудники С. У. С. К. России по Тульской области провели процессуальную проверку по факту ДТП с автобусом «ПАЗ», в котором пострадали 15 человек. В результате возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, утром 1 апреля водитель автобуса, который вез на работу сотрудников психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева, выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя автомобилями и врезался в металлический ангар.

Как выяснилось позже, у водителя автобус случился инсульт. В аварии пострадали 15 человек. Девять из них с легкими повреждениями пол­учили медицинскую по­мощь и продолжат леч­ение на дому. Еще 6 пациентов госпитализированы и прохо­дят лечение в Ванык­инской больнице.

«В стационаре остают­ся 6 пациентов, четв­еро из них с травмами средней степени тя­жести госпитализиров­аны в травматологиче­ское и нейрохирургич­еское отделения, один человек с инсультом в тяжелом состоянии — в палату интенси­вной терапии. Пациен­тка, находящаяся на раннем сроке беременности, чувствует себя удовлетворитель­но», — рассказала и. ­о. главного врача бо­льницы Виктория Дани­льченко.

В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы, следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:35 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делорасследованиеСУ СК РФ по Тульской областиДТП с автобусомавария
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин встретился с тульскими командами КВН
Алексей Дюмин встретился с тульскими командами КВН
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.