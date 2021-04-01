Алексей Дюмин встретился с тульскими командами КВН

В этом году команда из Тульской области «Сборная бывших» впервые в истории вышла в Высшую лигу.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил творческое пространство «Девятка» и встретился с тульскими командами КВН.

Глава региона отметил, что туляки - настоящие мастера в юморе. В этом году команда из Тульской области «Сборная бывших» впервые в истории вышла в Высшую лигу КВН, а «Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» – в Премьер-лигу.

Губернатор поздравил команды с этими достижениями.

«Вы дарите людям радость и хорошее настроение. Знайте, что Тульская область в вас верит. Вы будете представлять регион на всю страну – это уже не просто творчество, а почти спорт высших достижений. И мы будем делать всё, чтобы вас поддержать», – сказал Алексей Дюмин.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин сообщил, что с 2019 года в регионе выстроена система по развитию КВН-движения. В прошлом году создана школа КВН, работа которой охватывает все муниципалитеты и готовит ребят для участия в Тульской областной Премьер-лиге КВН. В этом году запланировано 8 игр Премьер-лиги в 7 муниципалитетах.

Квнщики поблагодарили губернатора за внимание и поддержку и пригласили на игру 1/8 финала Высшей Лиги с участием команды «Сборная бывших», которая состоится 24 апреля.