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«Накажи автохама»: сколько нарушителей во дворе дома на ул. Кауля?

«Накажи автохама»: сколько нарушителей во дворе дома на ул. Кауля?

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Читатель прислал в нашу традиционную рубрику видео, на котором запечатлел припаркованные на тротуаре автомобили.
 
«Прошу обратить внимание на владельцев авто, которые припарковали свои машины на пешеходной зоне вдоль дома №31 по ул. Кауля. Это происходит каждый день. Приходится идти по проезжей части, где часто проезжают машины. Рядом школа, стоматологическая клиника и весь людской поток, престарелые люди, родители с колясками, маленькие дети, все идут по этому проезду, а недовольные водители возмущаются, что им создают помехи. Вокруг довольно много мест для парковки. Съемка 25.03.21 7:10 ул. Кауля, 31», — сообщил читатель.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:02 +7
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