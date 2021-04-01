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ДТП с автобусом медиков в Туле: у водителя случился инсульт

ДТП с автобусом медиков в Туле: у водителя случился инсульт

В результате аварии пострадали 15 человек, среди которых беременная женщина.

Сегодня около 7.20 на улице Путейской произошло ДТП с участием служебного ПАЗа. Автобус принадлежал психиатрической больнице и вез сотрудников медучреждения на работу в пос. Петровский. В нем находились 17 человек.

По предварительной информации, 62-летний водитель потерял управление в связи с резким ухудшением самочувствия, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковыми SsangYong и Hyundai, а после врезался в ограждение.

Предварительная причина ДТП – у водителя автобуса случился инсульт.

Такое заключение дали прибывшие на место сотрудники скорой помощи. Сейчас на месте работают полицейские и продолжают выяснять все детали и обстоятельства случившегося.

В Госавтоинспекции уточнили, что по информации на 10.00 у пострадавших нет тяжелых травм, однако окончательное заключение дадут медики после осмотра. 

На месте ДТП работали семь бригад скорой помощи, первые экипажи прибыли на место через 11 минут. В результате аварии пострадали 15 человек: 12 сотрудников психиатрической больницы, один сотрудник горбольницы №11, водитель и пассажир легкового автомобиля – беременная женщина. 14 пострадавших с различными травмами доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и в горбольницу №11. Один пострадавший медработник от госпитализации отказался.

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ДТП с автобусом медиков в Туле: у водителя случился инсульт, Фото: 1
ДТП с автобусом медиков в Туле: у водителя случился инсульт, Фото: 2
ДТП с автобусом медиков в Туле: у водителя случился инсульт, Фото: 3
ДТП с автобусом медиков в Туле: у водителя случился инсульт, Фото: 4
ДТП с автобусом медиков в Туле: у водителя случился инсульт, Фото: 5
ДТП с автобусом медиков в Туле: у водителя случился инсульт, Фото: 6
ДТП с автобусом медиков в Туле: у водителя случился инсульт, Фото: 7
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:17 +2
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