Федеральный закон «О занятости» модернизируется. Каких изменений ждать?

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Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» был принят в уже далеком 1991 году. Можно сказать, что необходимость внесения изменений в него назрела уже давно, но особенно заметным отставание этого документа от требований современности стало на фоне новшеств и перемен в общественной жизни последнего времени, в первую очередь — связанных с пандемией.

Фракцией партии «Единая Россия» в Государственной Думе уже сформирован ряд поправок в Закон «О занятости». Сейчас по инициативе «Единой России» предлагаемые изменения проходят этап общественных обсуждений. В частности, на прошлой неделе соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании Тульской областной Думы: наши депутаты поправки поддержали и направили в Госдуму предложение принять их в первом чтении.

Каких же существенных изменений следует ждать в Законе «О занятости населения»? Разбираемся вместе с депутатом Государственной Думы от Тульской области, членом фракции «Единая Россия» Виктором Дзюбой.

Виктор Дзюба – Предусматриваются изменения по нескольким направлениям. В частности, это развитие механизма оказания государственных услуг в сфере занятости в электронной форме на основе единой цифровой платформы «Работа в России». Фактически, предполагается, что все вакансии страны будут объединены на этом портале, причем функционал платформы расширяется.

Развитие электронной формы работы с гражданами, оставшимися без работы, в том числе создание единого для страны универсального портала «Работа в России», — главное изменение в существующем порядке работы служб занятости. Теперь можно будет встать на учет в качестве безработного, заказать справки, получить предложения о работе, даже пройти собеседование с работодателем и сделать многое другое дистанционно в электронной форме, то есть в формате, уже знакомом и привычном сегодня для многих.

Кроме того, электронный формат работы и создание единой цифровой платформы позволят обеспечить более персонализированный, адресный подход к каждому человеку при организации процесса его переобучения, повышения квалификации или поиска работы.

Отметим и то, что законопроект предполагает обязательное для ряда работодателей размещение своих вакансий в открытом доступе на платформе «Работа в России». В список таких работодателей включены органы государственной власти и субъектов РФ, органы местного самоуправления, компании с численностью работников свыше 25 человек. То есть граждане, временно оставшиеся без работы, получат беспрепятственный доступ к базе вакансий этих работодателей.

Кроме того, есть ряд других важных новшеств, которые предлагается внести в Закон «О занятости». В частности, безработные граждане смогут рассчитывать на определенную помощь со стороны служб занятости при желании заняться предпринимательством.

Виктор Дзюба:

– Важное предложение — сохранять выплаты для безработных в период их профессионального обучения. Нововведения затронут и такие категории, как самозанятые и индивидуальные предприниматели: как и наемные работники, они смогут вставать на учет в службы занятости в качестве безработных.

Предполагается, что уже этой весной законопроект о внесении поправок в Закон «О занятости населения» будет рассмотрен Государственной Думой.