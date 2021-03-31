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Статистика за сутки: в Тульской области 89 случаев заболевания и 10 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 89 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 89 случаев заболевания коронавирусом, 95 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 235 жителей региона, 33 660 вылечились, 1545 умерли.

За сутки ситуация в регионах России следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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