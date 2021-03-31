Статистика за сутки: в Тульской области 89 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 89 случаев заболевания коронавирусом, 95 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 235 жителей региона, 33 660 вылечились, 1545 умерли.
За сутки ситуация в регионах России следующая:
вчера, в 15:30, 70 2046 -8
29 марта, в 14:29, 126 4934 -21
29 марта, в 14:24, 20 895 -1
29 марта, в 13:41, 4 1022 0
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