Статистика за сутки: в Тульской области 89 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 89 случаев заболевания коронавирусом, 95 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 235 жителей региона, 33 660 вылечились, 1545 умерли.

За сутки ситуация в регионах России следующая: