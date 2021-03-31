С 1 апреля в Тульской области начнется прием заявлений в первый класс
Рассказываем, как записать ребенка в школу.
1 апреля в Тульской области стартует приемная кампания по зачислению детей в первый класс на 2021/2022 учебный год. Заявления будут приниматься через региональный портал «Госуслуги71».
Также получить услугу можно во всех отделениях МФЦ. Жители смогут воспользоваться компьютером для общего доступа. Специалисты центра окажут помощь в подаче заявления.
Первоклашек будут зачислять в два этапа: с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября.
В первой волне заявление смогут подать те, кто живет на закрепленной за школой территории. Остальных зачислят в ходе второй волны на оставшиеся места.
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