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Исследование: На покупку квартиры тулякам нужно копить 10 лет

Исследование: На покупку квартиры тулякам нужно копить 10 лет

При этом постоянный заработок должен быть 30 тыс. рублей.

Эксперты «Авито Недвижимости» сравнили цены на вторичные квартиры и средний уровень дохода населения в городах страны. Затем рассчитали средний срок, за который можно заработать на собственное жилье.

По данным аналитиков, в Туле квартира обойдется среднестатистическому жителю примерно в 3 600 000 рублей. Стать ее собственником будет возможно примерно за 10 лет, обладая постоянным заработком в 30 000 рублей в месяц и при условии сохранения цен на текущем уровне.

Наиболее доступное жилье на вторичном рынке среди населенных пунктов от 100 до 300 тысяч человек можно приобрести в Златоусте Челябинской области и Новошахтинске Ростовской области. Стоимость составит около 1 млн рублей.

В городах от 300 тысяч до 1 млн человек самые бюджетные варианты находятся в Тольятти и Кирове, а в мегаполисах (от 1 млн человек) — в Челябинске и Волгограде.

Для сравнения, в Москве стать владельцем квартиры можно за 19 лет. В прошлом месяце в столице в среднем она стоила порядка 12 млн рублей, а уровень дохода находился на отметке 50 000 рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге стоимость вторички составила 7 млн рублей. Стать ее собственником можно через 14 лет при уровне дохода в 42 500 рублей в месяц.

Стоимость вторичной квартиры рассчитывалась на основе медианных показателей по рынку в конкретном регионе для квартиры площадью 48 кв.м (средняя по стране).
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:40 −2
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