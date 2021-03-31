В Тульской области проверяют работу безнала в транспорте и соблюдение требований к перевозкам

Менее чем за неделю у перевозчиков выявлено около 30 нарушений законодательства. Так, на ряде маршрутов обнаружены технические неисправности, отсутствие сопроводительной документации и невыдача пассажирам кассовых чеков. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.
Кроме того, в некоторых автобусах коммерческих перевозчиков выявили неработающие валидаторы для безналичной оплаты проезда. Информация об этих фактах направлена руководству транспортных компаний.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник:
Родион Дудник
– Безопасность перевозок – во главе угла, и требования должны безоговорочно соблюдаться. Также мы нацелены на повышение уровня комфорта проезда в общественном транспорте для наших жителей. У пассажиров должна быть возможность расплатиться по безналу, пользуясь всеми имеющимися скидками. Министерство продолжит работу с коммерческими перевозчиками, чтобы в максимально короткие сроки обеспечить возможность безналичной оплаты на всем транспорте региона.
Контрольные мероприятия организованы Министерством транспорта и дорожного хозяйства по поручению правительства Тульской области. Госавтоинспекция, налоговая, полиция и ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» проводят совместные проверки пассажирских перевозок.
Светлана Воскресенская, директор ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации»:
Светлана Воскресенская
– Цель — проверить, насколько пассажирский транспорт готов к безналичной оплате. Города контроля: Алексин и Новомосковск. Это связано с тем, что из данных городов поступает большое количество обращений граждан с жалобами на невозможность безналичной оплаты. Также в рамках контроля проверяются лицензионные требования, требования транспортной и дорожной безопасности, выдача билетов пассажирам.
По словам руководителя ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации», сейчас с перевозчиками ведутся переговоры об оснащении всего транспорта валидаторами для безналичной оплаты.
Утром 31 марта рейд проходил в Новомосковске. У водителей проверяли документы на право управления и нахождения на маршрутах, предрейсовый медицинский и технический контроль, наличие огнетушителей, аптечек и исправность транспорта.
Кстати, чаще всего во время таких проверок выявляют просроченные огнетушители (по словам инспекторов, практически в 60 % транспортных средств), неисправности аварийной двери и износ протекторов. Также нередко у водителей не проставлены дата и время прохождения предрейсового медицинского осмотра.
Эльдар Холин, главный государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора МУГАДН по Тульской области:
Эльдар Холин
– На данный момент самое грубое выявленное сегодня нарушение — неисправность тормозной системы (горит датчик ABS), нерабочие ремни безопасности в салоне для пассажиров и ошибка двигателя. В отношении водителя составлен административный материал, также к ответственности будут привлечены должностные лица. Штраф в отношении гражданина составляет три тысячи рублей, в отношении должностных лиц — пять, в отношении юридического лица — 30 тыс. рублей. Это транспортное средство было снято с маршрута и отправлено в гараж на ремонт. Нарушения выявляются в ходе каждого рейда: у одного перевозчика – злостные, у кого-то – в меньшей степени, но в целом — нарушения есть во всех районах.