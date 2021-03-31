В Тульской области проверяют работу безнала в транспорте и соблюдение требований к перевозкам

Менее чем за неделю у перевозчиков выявлено около 30 нарушений законодательства. Так, на ряде маршрутов обнаружены технические неисправности, отсутствие сопроводительной документации и невыдача пассажирам кассовых чеков. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, в некоторых автобусах коммерческих перевозчиков выявили неработающие валидаторы для безналичной оплаты проезда. Информация об этих фактах направлена руководству транспортных компаний. Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник: Родион Дудник – Безопасность перевозок – во главе угла, и требования должны безоговорочно соблюдаться. Также мы нацелены на повышение уровня комфорта проезда в общественном транспорте для наших жителей. У пассажиров должна быть возможность расплатиться по безналу, пользуясь всеми имеющимися скидками. Министерство продолжит работу с коммерческими перевозчиками, чтобы в максимально короткие сроки обеспечить возможность безналичной оплаты на всем транспорте региона.

Контрольные мероприятия организованы Министерством транспорта и дорожного хозяйства по поручению правительства Тульской области. Госавтоинспекция, налоговая, полиция и ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» проводят совместные проверки пассажирских перевозок.

Светлана Воскресенская, директор ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации»:

Светлана Воскресенская – Цель — проверить, насколько пассажирский транспорт готов к безналичной оплате. Города контроля: Алексин и Новомосковск. Это связано с тем, что из данных городов поступает большое количество обращений граждан с жалобами на невозможность безналичной оплаты. Также в рамках контроля проверяются лицензионные требования, требования транспортной и дорожной безопасности, выдача билетов пассажирам.

По словам руководителя ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации», сейчас с перевозчиками ведутся переговоры об оснащении всего транспорта валидаторами для безналичной оплаты.

Утром 31 марта рейд проходил в Новомосковске. У водителей проверяли документы на право управления и нахождения на маршрутах, предрейсовый медицинский и технический контроль, наличие огнетушителей, аптечек и исправность транспорта.

Кстати, чаще всего во время таких проверок выявляют просроченные огнетушители (по словам инспекторов, практически в 60 % транспортных средств), неисправности аварийной двери и износ протекторов. Также нередко у водителей не проставлены дата и время прохождения предрейсового медицинского осмотра.

Эльдар Холин, главный государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора МУГАДН по Тульской области: