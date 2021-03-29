Жильё в Туле будут строить по новым правилам

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Участники заседания рассмотрели ряд вопросов в сфере городского строительства и землепользования.

Участок земли в Новомосковске отдадут под добычу строительного известняка, а в Дубенском, Куркинском и Ясногорском районах на бывших землях сельхозназначения планируют добывать строительный песок.

ПАО «Тулачермет» и ООО «Тулачермет-Сталь» расширят свои владения – предприятиям передадут участок для строительства объектов второй очереди литейно-прокатного комплекса и размещения ряда других объектов. Будет создано порядка 4000 рабочих мест. Министерству природных ресурсов и экологии поручено создать зеленый щит вокруг предприятия.

На ул. Большой в Горелках появится новый жилой комплекс, состоящий из трёх домов и четырёхуровневой парковки. Там же построят почтовое отделение, пункта полиции, амбулаторию и детский сад на 240 мест. Предусмотрено обустройство пешеходного тротуара до Гарнизонного проезда.

Скорректирована концепция застройки микрорайона «Новая Тула» в д. Нижняя Китаевка. В течение 10 лет планируется возвести микрорайон площадью 94 га, где будут жить порядка 25 тысяч человек. Часть новых квартир планируется использовать для переселения граждан из аварийного жилья и предоставления детям-сиротам.

Жилой комплекс «Притяжение» расположится в поселке Петровский вдоль Одоевского шоссе. Там же появится детский сад на 75 мест и пункт полиции.

Также утверждено строительство 4-й очереди ЖК «Современник» на ул. Оборонной – двух домов высотой от 12 до 25 этажей и надземного паркинга. Дополнительно застройщик проработает выезд из микрорайона на ул. Некрасова. Рядом планируется размещение детского сада на 150 мест. Застройщик предоставит помещения под пункты правопорядка.

Участники заседания одобрили строительство четырёхэтажного частного выставочного зала на ул. Пушкинской в Туле. Здание гармонично впишется в городскую среду.

Градостроительно-земельный совет поддержал внесение изменений в градостроительные регламенты правил землепользования и застройки Тулы. Новые нормативы по плотности застройки и необходимому количеству парковочных мест позволят рационально использовать участки под строительство и позволят сделать новые районы комфортнее.