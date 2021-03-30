На рынке «Привоз» представили новые товары тульских производителей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Там можно приобрести колбасы, ореховые пасты и имбирные пряники.

На фермерском рынке «Привоз» в корнере «Сделано в Тульской области» представили продукцию новых производителей: ООО «КВАТТРО» (мясная продукция и колбасы), ООО «ПКФ КРОДО» (ореховые пасты), ИП Сигин (имбирные пряники), ООО «АДС» (питьевая вода).

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов отметил, что программа «Сделано в Тульской области» набирает обороты – к ней присоединились 94 производителя продовольственных и непродовольственных товаров.

– Проект поможет тульским производителям расширить рынки сбыта, повысить узнаваемость своей продукции и доверие потребителей к ней. Сегодня еще четыре новых участника презентуют свою продукцию покупателям. Мы видим, что программа востребована, и будем расширять ее, – сказал министр.

На фирменном корнере региональные производители могут бесплатно разместить свою продукцию на три месяца, чтобы опробовать для себя новый рынок сбыта. Все обязательства по аренде и маркетингу берет на себя Центр «Мой бизнес». Это один из механизмов поддержки участников программы «Сделано в Тульской области», которая реализуется в регионе по инициативе Алексея Дюмина.

Мероприятие проводилось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».