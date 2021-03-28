В Тульской области за сутки выявлено 87 заражений COVID-19

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За сутки в Тульской области зафиксировано 87 заражений коронавирусом. 89 человек выздоровели, 9 пациентов скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 35970 жителей региона. 33385 из них успешно победили болезнь. Общее число летальных исходов – 1516.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 740 летальных исходов, выздоровели 4 139 128 человек.