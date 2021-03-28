Фото из архива MySlo
В Тульской области за сутки выявлено 87 заражений COVID-19
Такие цифры приводит федеральный оперативный штаб.
За сутки в Тульской области зафиксировано 87 заражений коронавирусом. 89 человек выздоровели, 9 пациентов скончались.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 35970 жителей региона. 33385 из них успешно победили болезнь. Общее число летальных исходов – 1516.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 740 летальных исходов, выздоровели 4 139 128 человек.
вчера, в 11:18, 12 1621 0
26 марта, в 14:07, 51 1953 -13
26 марта, в 11:17, 37 1626 1
24 марта, в 11:13, 6 1924 -1
Другие статьи по темам
Место