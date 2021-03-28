новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки выявлено 87 заражений COVID-19
Фото из архива MySlo

В Тульской области за сутки выявлено 87 заражений COVID-19

Такие цифры приводит федеральный оперативный штаб.

За сутки в Тульской области зафиксировано 87 заражений коронавирусом. 89 человек выздоровели, 9 пациентов скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 35970 жителей региона. 33385 из них успешно победили болезнь. Общее число летальных исходов – 1516.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 740 летальных исходов, выздоровели 4 139 128 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
Коронавирусная статистика: в Тульской области 90 случаев заражения
Жизнь Тулы и области
Коронавирусная статистика: в Тульской области 90 случаев заражения
вчера, в 11:18, 12 1621 0
Без дистанции: какие мероприятия смогут бесплатно посетить привитые от ковида туляки
Жизнь Тулы и области
Без дистанции: какие мероприятия смогут бесплатно посетить привитые от ковида туляки
26 марта, в 14:07, 51 1953 -13
Статистика за сутки: в Тульской области 94 случая заболевания и 11 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки: в Тульской области 94 случая заболевания и 11 смертей
26 марта, в 11:17, 37 1626 1
В Тульской области за сутки подтвердились 95 случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки подтвердились 95 случаев коронавируса
24 марта, в 11:13, 6 1924 -1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:07 −1
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусстатистика по коронавирусуновые случаи зараженияпациенты с COVID-19
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле Mitsubishi после ДТП кувыркался 50 метров: пассажир вылетел из салона
В Туле Mitsubishi после ДТП кувыркался 50 метров: пассажир вылетел из салона
В Туле при столкновении «Мерседеса» с такси пострадала девушка
В Туле при столкновении «Мерседеса» с такси пострадала девушка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.