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В Туле Mitsubishi после ДТП кувыркался 50 метров: пассажир вылетел из салона

В Туле Mitsubishi после ДТП кувыркался 50 метров: пассажир вылетел из салона

Серьёзная авария произошла на Восточном обводе.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 28 марта на Восточном обводе произошло серьёзное ДТП. В сторону Новомосковского шоссе двигался Mitsubishi Lancer. В районе Ледовой арены водитель не справился с управлением – машина ушла влево, сломала бордюр, пролетела около 50 метров и несколько раз перевернулась, разбрасывая вокруг части кузова.

В момент аварии в иномарке находились двое мужчин – 29 и 26 лет. Один из них вылетел из салона через разбитое окно. Примечательно, что сначала каждый из пострадавших утверждал, что именно он находился за рулём. Позже выяснилось, что машиной управлял 29-летний парень. Оба получили повреждения и после оказания помощи были отпущены домой.

UPD: Публикация дополнена в 11.50.

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Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 1
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 2
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 3
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 4
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 5
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 6
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 7
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 8
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 9
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 10
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 11
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 12
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 13
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 14
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 15
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 16
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 17
Авария на Восточном обводе в Туле, Фото: 18
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:20 +3
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