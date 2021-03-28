В Туле Mitsubishi после ДТП кувыркался 50 метров: пассажир вылетел из салона

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 28 марта на Восточном обводе произошло серьёзное ДТП. В сторону Новомосковского шоссе двигался Mitsubishi Lancer. В районе Ледовой арены водитель не справился с управлением – машина ушла влево, сломала бордюр, пролетела около 50 метров и несколько раз перевернулась, разбрасывая вокруг части кузова.

В момент аварии в иномарке находились двое мужчин – 29 и 26 лет. Один из них вылетел из салона через разбитое окно. Примечательно, что сначала каждый из пострадавших утверждал, что именно он находился за рулём. Позже выяснилось, что машиной управлял 29-летний парень. Оба получили повреждения и после оказания помощи были отпущены домой.

UPD: Публикация дополнена в 11.50.