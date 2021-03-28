В Туле при столкновении «Мерседеса» с такси пострадала девушка
Авария произошла примерно в 9.00 на ул. Путейской.
Как сообщают очевидцы, около девяти часов утра в районе дома № 49 по ул. Путейской в Туле произошло столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen Polo с цветографической схемой такси.
По предварительной информации, причиной аварии мог стать выезд «Мерседеса» с дагестанскими номерами на встречную полосу. При столкновении пострадала пассажирка такси – у неё сотрясение мозга и ушибы конечностей.
Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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