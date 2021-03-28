«Накажи автохама»: в Туле отец-молодец запер на парковке две машины

Дозвониться до владельца кроссовера удалось только с четвёртого раза. Он был настроен весьма негативно.

Мы продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу рубрику «Накажи автохама». Эту фотографию, сделанную рядом с одним из детских садов, нам прислала тулячка Юлия.

– Выхожу из дома, а машину заперли. Звоню по номеру – сбрасывают! Три раза позвонила – три раза сбросили. На четвёртый раз – ор в телефоне, что скоро придёт, ребёнка из сада забирает, – посетовала читательница.

В результате дело кончилось нарушенными планами, опозданием и испорченным настроением.

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