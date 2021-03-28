новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: в Туле отец-молодец запер на парковке две машины

«Накажи автохама»: в Туле отец-молодец запер на парковке две машины

Дозвониться до владельца кроссовера удалось только с четвёртого раза. Он был настроен весьма негативно.

Мы продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу рубрику «Накажи автохама». Эту фотографию, сделанную рядом с одним из детских садов, нам прислала тулячка Юлия.

– Выхожу из дома, а машину заперли. Звоню по номеру – сбрасывают! Три раза позвонила – три раза сбросили. На четвёртый раз – ор в телефоне, что скоро придёт, ребёнка из сада забирает, – посетовала читательница.

В результате дело кончилось нарушенными планами, опозданием и испорченным настроением.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: сколько нарушителей ПДД можно встретить за две минуты в Туле?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: сколько нарушителей ПДД можно встретить за две минуты в Туле?
26 марта, в 09:40, 52 2720 15
«Накажи автохама»: в очках и на встречке
Дежурная часть
«Накажи автохама»: в очках и на встречке
25 марта, в 18:18, 88 2956 8
«Накажи автохама»: камикадзе на грузовой «Газели»
Дежурная часть
«Накажи автохама»: камикадзе на грузовой «Газели»
25 марта, в 16:10, 25 2087 4
«Накажи автохама»: Направо? Нет, все-таки налево!
Жизнь Тулы и области
«Накажи автохама»: Направо? Нет, все-таки налево!
25 марта, в 08:27, 44 2581 3
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 07:48 +1
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамазапер на парковкенарушение правил парковкинарушение ПДД
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 29 марта: +9 градусов и без осадков
Погода в Туле 29 марта: +9 градусов и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.