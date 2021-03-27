Туляк обокрал дачу в Скуратово

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» с заявлением обратился 50-летний мужчина. Он сообщил, что путём разбития стекла пластиковой двери из принадлежащего ему дачного дома, расположенного в СНТ около посёлка Октябрьский, была совершена кража велосипеда «Стелс», двух бытовых удлинителей и 100 метров медного кабеля. Ущерб составил 17 тысяч рублей. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении хищения был задержан нигде не работающий 41-летний житель посёлка Комсомольский. От него получены признательные показания.

В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.