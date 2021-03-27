Коронавирусная статистика: в Тульской области 90 случаев заражения
Такие данные опубликованы федеральным оперштабом.
В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 90 человек, 88 выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 35 883 жителей региона, 33 296 вылечились, 1507 умерли.
За последние сутки в России выявлено 8 885 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 337 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 510 744 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 404 летальных исхода, выздоровели 4 130 498 человек.
вчера, в 14:07, 52 1629 -14
вчера, в 11:17, 37 1447 1
24 марта, в 11:13, 6 1742 -1
23 марта, в 11:15, 9 1849 0
Другие статьи по темам