Коронавирусная статистика: в Тульской области 90 случаев заражения

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 90 человек, 88 выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 35 883 жителей региона, 33 296 вылечились, 1507 умерли.

За последние сутки в России выявлено 8 885 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 337 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 510 744 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 404 летальных исхода, выздоровели 4 130 498 человек.