В Туле реконструируют два пешеходных перехода

У Главпочтамта и у ТулГУ.

О грядущей реконструкции стало известно на встрече главы тульской администрации Дмитрия Миляева со студентами Тульского государственного университета.

На встрече обсудили развитие городских пространств: глава городской администрации рассказал о том, что было сделано, и поделился планами на будущее.

– Сегодня в городе уже созданы определенные локации для культурного, спортивного, активного и спокойного отдыха, прогулок. Новыми общественными пространствами стали «Искра», «Ликерка Лофт», тульская набережная. Благоустроены городские парки. Предстоит преобразование Благовещенской улицы, Союзного, а также Центрального, Учетного переулков. Задачи стоят амбициозные. Сделать это непросто, но возможно, – отметил глава администрации.

Кроме этого, стало известно, что благоустроят Молодежный бульвар в Заречье и сквер 80-летия Обороны Тулы. Также сити-менеджер предложил студентам подумать над преобразованием двух подземных пешеходных переходов – возле зданий Главпочтамта и ТулГУ. По словам Дмитрия Миляева, концепция по их реконструкции разрабатывается в администрации Тулы, но нужны свежие и интересные идеи.