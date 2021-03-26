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Роспотребнадзор предупреждает: в Тульской области активизируются клещи

Роспотребнадзор предупреждает: в Тульской области активизируются клещи

Первые членистоногие, как правило, просыпаются в конце марта, когда в лесах появляются первые проталины.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области предупреждает: с приходом весны активизируются насекомые, которые переносят различные инфекционные заболевания. Специалисты ведомства отмечают, что в этом году туляки пока не обращались в медучреждения с жалобами на присасывание клещей.

Но расслабляться не стоит – первые активные взрослые клещи появляются уже в конце марта, когда начинает пригревать солнце и в лесу образуются первые проталины. Численность клещей быстро увеличивается и достигает максимума к началу лета.

Главная мера профилактики – дератизация и акарицидная обработка мест массового пребывания людей – парков, скверов, зон отдыха, а также своевременный вывоз мусора для недопущения образования стихийных свалок. Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует владельцам территорий провести комплекс противоклещевых мероприятий:

  • расчистку территорий от мусора, валежника, сухостоя,
  • покос и расчистку от травяной растительности, стрижку газонов,
  • акарицидную обработку парков, скверов, лесистых участков населенных пунктов и контроль её эффективности.
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сегодня, в 20:52 0
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