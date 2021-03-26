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«Накажи автохама»: в Туле замечен «убийца газона» на Skoda Octavia

«Накажи автохама»: в Туле замечен «убийца газона» на Skoda Octavia

Продолжаем публиковать материалы, присланные вами в нашу спецрубрику.

Очередным автохамством поделился с нами наш постоянный читатель. К сожалению, он не указал место и время съёмки, зато наглядно продемонстрировал культурный уровень владельца автомобиля Skoda Octavia с госномером Р407УР71.

Автомобилист не только припарковался на газоне, но и, судя по оставленным следам, основательно «вспахал» его. Из-за этого в рулонном покрытии образовалась дыра.

Друзья, а вы считаете эту ситуацию нарушением? Стоит ли потребовать от владельца машины восстановления газона?

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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