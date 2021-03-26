«Накажи автохама»: в Туле замечен «убийца газона» на Skoda Octavia

Очередным автохамством поделился с нами наш постоянный читатель. К сожалению, он не указал место и время съёмки, зато наглядно продемонстрировал культурный уровень владельца автомобиля Skoda Octavia с госномером Р407УР71.

Автомобилист не только припарковался на газоне, но и, судя по оставленным следам, основательно «вспахал» его. Из-за этого в рулонном покрытии образовалась дыра.

Друзья, а вы считаете эту ситуацию нарушением? Стоит ли потребовать от владельца машины восстановления газона?

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.