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Коммунальная авария в Туле: жителям будут подвозить воду
Фото из архива Myslo.

Коммунальная авария в Туле: жителям будут подвозить воду

Водоснабжение восстановят ориентировочно в 16.00.

В Туле из-за коммунальной аварии, которая произошла в поселке Южный, жителям будут подвозить воду. Напомним, в зону отключения попали 757 домов в п. Южный, Трудовой, Победа, Угольный. Без воды остались более 3500 человек.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, аварию устраняют восемь сотрудников водоканала.

Ориентировочное время окончания работ — 16.00.

Жителям будут подвозить воду по следующим адресам:

  • пос. Угольный, ул. Шоссейная (разворотное кольцо), с 13.00 до 14.30;
  • пос. Трудовой, в районе д. 137, с 14.30 до 16.00.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:30 +1
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