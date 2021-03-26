Фото из архива Myslo.
Коммунальная авария в Туле: жителям будут подвозить воду
Водоснабжение восстановят ориентировочно в 16.00.
В Туле из-за коммунальной аварии, которая произошла в поселке Южный, жителям будут подвозить воду. Напомним, в зону отключения попали 757 домов в п. Южный, Трудовой, Победа, Угольный. Без воды остались более 3500 человек.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, аварию устраняют восемь сотрудников водоканала.
Ориентировочное время окончания работ — 16.00.
Жителям будут подвозить воду по следующим адресам:
- пос. Угольный, ул. Шоссейная (разворотное кольцо), с 13.00 до 14.30;
- пос. Трудовой, в районе д. 137, с 14.30 до 16.00.
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