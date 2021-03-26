Коммунальная авария в Туле: жителям будут подвозить воду

Фото из архива Myslo.

В Туле из-за коммунальной аварии, которая произошла в поселке Южный, жителям будут подвозить воду. Напомним, в зону отключения попали 757 домов в п. Южный, Трудовой, Победа, Угольный. Без воды остались более 3500 человек.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, аварию устраняют восемь сотрудников водоканала.

Ориентировочное время окончания работ — 16.00.

Жителям будут подвозить воду по следующим адресам: