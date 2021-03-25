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Массовое увольнение на Тульской ветстанции: прокуратура нашла нарушения

Массовое увольнение на Тульской ветстанции: прокуратура нашла нарушения

Ведомство потребовало устранить их.

Прокуратура Зареченского района Тулы провела проверку на основании публикации Myslo о массовом увольнении на ветеринарной станции.

Ведомство установило, что Тульская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных, начиная процедуру сокращения штата сотрудников, допустила нарушения требований трудового законодательства.

Так, в частности, о сокращении уведомлен работник, чья должность не включена в соответствующий приказ. Кроме того, по шести кандидатурам на сокращение руководство ветстанции не проанализировало наличие либо отсутствие у работников преимущественного права оставления на работе, что могло повлечь за собой незаконное увольнение.

Прокуратура района внесла руководителю госучреждения представление. 

По информации Myslo, по результатам прокурорского представления ветстанция должна скорректировать документы о сокращении штата. Само же по себе сокращение сотрудников не является нарушением трудового законодательства.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:30 0
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