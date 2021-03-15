Тулячка в соцсетях заявила о массовом увольнении сотрудников ветеринарной станции

фото: chelyabinsk.zoon.ru

В Туле в социальных сетях обсуждают пост местной жительницы, которая заявила о массовом увольнении в Тульской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.

- Начальник данной ветстанции Никитин П.В. устроил массовое увольнение сотрудников, многие из которых предпенсионного возраста. 11 марта 2021 года он вручил уведомления о предстоящем увольнении в связи с сокращением должностей, при этом тут же размещает объявление на сайте Adzuna о вакансии ветврача и ветфельдшера для данной ветстанции. Сократил отдел вет-сан.экспертизы,который занимался контролем качества и безопасности пищевых продуктов животного и растительного происхождения. Теперь эти продукты будут продаваться без контроля сан-ветврачей,что ставит под угрозу здоровье населения, - пишет автор поста.

Кроме этого, женщина заявляет что сотрудники отдела эпизоотии, лечебного дела и дезинфекционных работ, были вынуждены написать заявления на увольнение из-за низких зарплат.

В Комитете ветеринарии Тульской области данную ситуацию обещали прокомментировать в ближайшее время.