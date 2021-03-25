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Массовое ДТП с маршруткой в Большой Еловой парализовало движение по трассе Тула – Новомосковск

Массовое ДТП с маршруткой в Большой Еловой парализовало движение по трассе Тула – Новомосковск

В аварию попали маршрутка «Тула – Кимовск», грузовая «Газель» и ВАЗ-2114.

Днем 25 марта на трассе Тула – Новомосковск в Большой Еловой произошло тройное ДТП, которое минимум на час парализовало движение по автодороге в обе стороны.

Как рассказал Myslo водитель маршрутки № 251 «Тула – Кимовск», он двигался по направлению из Тулы. На встречной полосе для поворота налево остановился ВАЗ-2114. В этот момент в него сзади влетела «Газель». От удара ВАЗ вылетел на встречку и по касательной зацепил маршрутку.

На момент публикации новости за медицинской помощью обратился один человек — водитель ВАЗа, сейчас его осматривают медики.

Движение по автодороге возобновили, однако авария собрала многокилометровую пробку. Выбирайте пути объезда!

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Массовое ДТП с маршруткой в Большой Еловой парализовало движение, Фото: 1
Массовое ДТП с маршруткой в Большой Еловой парализовало движение, Фото: 2
Массовое ДТП с маршруткой в Большой Еловой парализовало движение, Фото: 3
Массовое ДТП с маршруткой в Большой Еловой парализовало движение, Фото: 4
Массовое ДТП с маршруткой в Большой Еловой парализовало движение, Фото: 5
Массовое ДТП с маршруткой в Большой Еловой парализовало движение, Фото: 6
Массовое ДТП с маршруткой в Большой Еловой парализовало движение, Фото: 7
Массовое ДТП с маршруткой в Большой Еловой парализовало движение, Фото: 8
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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