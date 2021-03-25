Массовое ДТП с маршруткой в Большой Еловой парализовало движение по трассе Тула – Новомосковск

Днем 25 марта на трассе Тула – Новомосковск в Большой Еловой произошло тройное ДТП, которое минимум на час парализовало движение по автодороге в обе стороны.

Как рассказал Myslo водитель маршрутки № 251 «Тула – Кимовск», он двигался по направлению из Тулы. На встречной полосе для поворота налево остановился ВАЗ-2114. В этот момент в него сзади влетела «Газель». От удара ВАЗ вылетел на встречку и по касательной зацепил маршрутку.

На момент публикации новости за медицинской помощью обратился один человек — водитель ВАЗа, сейчас его осматривают медики.

Движение по автодороге возобновили, однако авария собрала многокилометровую пробку. Выбирайте пути объезда!