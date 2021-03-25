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«Накажи автохама»: камикадзе на грузовой «Газели»

«Накажи автохама»: камикадзе на грузовой «Газели»

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Очевидец поделился с нами видео, снятым 22 марта этого года на 16-м километре автодороги Тула – Новомосковск, на въезде в населенный пункт Сергиевское (Киреевский район) со стороны Новомосковска.
 
По словам автора, снято около 7 часов утра. На кадрах видно, как водитель грузовой «Газели» нарушает правила дорожного движения и выезжает на встречную полосу. Стоит отметить, что у водителей отрезок с 15-го по 17-й километр этой автодороги пользуется заслуженной дурной славой. Здесь неоднократно происходили ДТП, в которых получали тяжкие травмы и гибли люди.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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