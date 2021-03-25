«Накажи автохама»: камикадзе на грузовой «Газели»

Очевидец поделился с нами видео, снятым 22 марта этого года на 16-м километре автодороги Тула – Новомосковск, на въезде в населенный пункт Сергиевское (Киреевский район) со стороны Новомосковска.

По словам автора, снято около 7 часов утра. На кадрах видно, как водитель грузовой «Газели» нарушает правила дорожного движения и выезжает на встречную полосу. Стоит отметить, что у водителей отрезок с 15-го по 17-й километр этой автодороги пользуется заслуженной дурной славой. Здесь неоднократно происходили ДТП, в которых получали тяжкие травмы и гибли люди.