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Как тулякам обезопасить себя от квартирных мошенников: рекомендации Росреестра
Фото: spassk.pnzreg.ru

Как тулякам обезопасить себя от квартирных мошенников: рекомендации Росреестра

Чтобы не беспокоиться за свою квартиру, достаточно подать всего одно заявление в регистрационный орган.

Каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. Зачастую мошенники вводят своих жертв в заблуждение, убеждая их подписать договоры купли-продажи или дарения. Чаще всего на уловки аферистов попадают пожилые люди.

Чтобы обезопасить себя, достаточно подать заявление в Росреестр, после чего в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись, а удостоверение сделки на объект недвижимости без присутствия собственника станет невозможным.

Заявление можно подать в электронном виде в личном кабинете Росреестра или через МФЦ. Услуга бесплатна. Отменить эту меру можно только с согласия собственника либо по решению суда.

Защитить таким образом свое жилье от мошенников в прошлом году пожелали 2268 жителей Тульской области, а с начала года в Росреестр поступило 276 записей о невозможности государственной регистрации перехода прав на объект недвижимости без личного участия собственника.

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