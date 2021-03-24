Новый корпус тульского перинатального центра должны построить к 1 октября

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Новый корпус перинатального центра будет оснащен всем необходимым оборудованием и сможет принять рожениц со всего региона. Строительство этого важнейшего для Тульской области объекта находится на постоянном контроле.

– На данный момент мы выходим на финишную прямую. Уже сейчас можно видеть, как будут выглядеть палаты для будущих мам, – отметил Алексей Дюмин.

Новый корпус готов более чем на 70 %: проложены наружные сети и завершается монтаж внутренних коммуникаций, параллельно ведется внутренняя отделка и монтаж оборудования.

Для нового корпуса закупят более 6000 единиц немонтируемого оборудования и инвентаря на общую сумму порядка 1,4 млрд рублей. Большая часть контрактов уже заключена, оборудование будет поставляться по мере готовности помещений.

По поручению главы региона проработан вопрос кадрового обеспечения. В новом центре будут работать порядка 150 медиков, среди них 52 врача. Ведется работа по привлечению дополнительных специалистов, достигнуты договоренности с ординаторами и медиками из других регионов.

Алексей Дюмин отметил, что работы должны быть выполнены качественно и в срок. До 1 октября текущего года должно быть завершено строительство и начата приемка. Администрации города поручено благоустроить территорию между перинатальным центром и корпусом детской областной больницы, оборудовать парковочные места для посетителей и пациентов.