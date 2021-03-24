В центральную часть России придет долгожданное тепло

Фото: depositphotos.com © leonidIkan

Несколько дней назад в ряде регионов России прошли снегопады – стало ясно, что зима не спешит уходить. Однако совсем скоро ситуация может кардинально измениться, погодный тренд начнет меняться уже сегодня.

На большей части Русской равнины ожидается приход теплого воздуха из Европы, на северо-западе столбики термометров повысятся до 5–10 градусов тепла. Этому поспособствует антициклон – при небольшой облачности атлантический воздух будет дополнительно прогреваться.

Европейскую территорию России окончательно захватит настоящая весна. В столице и соседних регионах уже 25 марта потеплеет до +7 градусов, а еще через несколько дней ожидается до 9 градусов тепла – вполне апрельская температура!