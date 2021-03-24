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Где в Туле отключат свет 25 марта

Где в Туле отключат свет 25 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

В четверг они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • Щекинское шоссе, 1;
  • ул. Скуратовская, 114, 122, 116;
  • пр. Ленина, 165, 167, 169, 171;
  • ул. Коминтерна, 8–14 (четн.), 14а, 22, 8/1, 24;
  • пер. Павшинский, 5, 8–18 (четн.), 18а;
  • ул. М. Расковой, 2–28 (четн.), 3–27 (нечетн.);
  • 3-й пр-д М. Расковой, 1–27 (нечетн.), 2–24 (четн.);
  • ул. Фучика, 33–43 (нечетн.);
  • ул. Яблочкова, 15–21 (нечетн.);
  • ул. Переносная, 2–7;
  • ул. Железнодорожная, 1–10;
  • ул. Кропоткина, 3–23;
  • ул. Куренкова, 2–42 (четн.), 1–37 (нечетн.), 37а;
  • ул. Токарева, 2–9;
  • ул. Грибоедова, 1–28;
  • 8-й пр-д, 54–74 (четн.), 45–61 (нечетн.), 54а;
  • 9-й пр-д, 58–66 (четн.), 67–75 (нечетн.), 58а;
  • 10-й пр-д, 76, 91, 80–104 (четн.), 95–123 (нечетн.);
  • 11-й пр-д, 88;
  • ул. Капитана Громова, 1–17 (нечетн.), 4–34 (четн.);
  • 25-й пр-д, 10, 12, 14, 1–17 (нечетн.), 2а, 49;
  • 22-й пр-д, 3–25 (нечетн.), 4–28 (четн.);
  • 23-й пр-д, 3–24;
  • 31-й пр-д, 2–32 (четн.);
  • 12-й пр-д, 45–61, 47а–56а;
  • ул. Речная, 69–85 (нечетн.), 72–90 (четн.);
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58;
  • 24-й пр-д, 1–21 (нечетн.), 2–24 (четн.);
  • п. 2-й Западный, ул. Крылова, 29–57, 57а (нечетн.), 30–52 (четн.);
  • ул. Некрасова, 48–58 (четн.), 58а, 58б, 58в, 58г;
  • ул. Пушкина, 1–7 (нечетн.), 4–8 (четн.).
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