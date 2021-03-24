Где в Туле отключат свет 25 марта

В четверг они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Щекинское шоссе, 1;

ул. Скуратовская, 114, 122, 116;

пр. Ленина, 165, 167, 169, 171;

ул. Коминтерна, 8–14 (четн.), 14а, 22, 8/1, 24;

пер. Павшинский, 5, 8–18 (четн.), 18а;

ул. М. Расковой, 2–28 (четн.), 3–27 (нечетн.);

3-й пр-д М. Расковой, 1–27 (нечетн.), 2–24 (четн.);

ул. Фучика, 33–43 (нечетн.);

ул. Яблочкова, 15–21 (нечетн.);

ул. Переносная, 2–7;

ул. Железнодорожная, 1–10;

ул. Кропоткина, 3–23;

ул. Куренкова, 2–42 (четн.), 1–37 (нечетн.), 37а;

ул. Токарева, 2–9;

ул. Грибоедова, 1–28;

8-й пр-д, 54–74 (четн.), 45–61 (нечетн.), 54а;

9-й пр-д, 58–66 (четн.), 67–75 (нечетн.), 58а;

10-й пр-д, 76, 91, 80–104 (четн.), 95–123 (нечетн.);

11-й пр-д, 88;

ул. Капитана Громова, 1–17 (нечетн.), 4–34 (четн.);

25-й пр-д, 10, 12, 14, 1–17 (нечетн.), 2а, 49;

22-й пр-д, 3–25 (нечетн.), 4–28 (четн.);

23-й пр-д, 3–24;

31-й пр-д, 2–32 (четн.);

12-й пр-д, 45–61, 47а–56а;

ул. Речная, 69–85 (нечетн.), 72–90 (четн.);

28-й пр-д, 43, 56, 58;

24-й пр-д, 1–21 (нечетн.), 2–24 (четн.);

п. 2-й Западный, ул. Крылова, 29–57, 57а (нечетн.), 30–52 (четн.);

ул. Некрасова, 48–58 (четн.), 58а, 58б, 58в, 58г;

ул. Пушкина, 1–7 (нечетн.), 4–8 (четн.).