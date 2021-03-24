Где в Туле отключат свет 25 марта
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
В четверг они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- Щекинское шоссе, 1;
- ул. Скуратовская, 114, 122, 116;
- пр. Ленина, 165, 167, 169, 171;
- ул. Коминтерна, 8–14 (четн.), 14а, 22, 8/1, 24;
- пер. Павшинский, 5, 8–18 (четн.), 18а;
- ул. М. Расковой, 2–28 (четн.), 3–27 (нечетн.);
- 3-й пр-д М. Расковой, 1–27 (нечетн.), 2–24 (четн.);
- ул. Фучика, 33–43 (нечетн.);
- ул. Яблочкова, 15–21 (нечетн.);
- ул. Переносная, 2–7;
- ул. Железнодорожная, 1–10;
- ул. Кропоткина, 3–23;
- ул. Куренкова, 2–42 (четн.), 1–37 (нечетн.), 37а;
- ул. Токарева, 2–9;
- ул. Грибоедова, 1–28;
- 8-й пр-д, 54–74 (четн.), 45–61 (нечетн.), 54а;
- 9-й пр-д, 58–66 (четн.), 67–75 (нечетн.), 58а;
- 10-й пр-д, 76, 91, 80–104 (четн.), 95–123 (нечетн.);
- 11-й пр-д, 88;
- ул. Капитана Громова, 1–17 (нечетн.), 4–34 (четн.);
- 25-й пр-д, 10, 12, 14, 1–17 (нечетн.), 2а, 49;
- 22-й пр-д, 3–25 (нечетн.), 4–28 (четн.);
- 23-й пр-д, 3–24;
- 31-й пр-д, 2–32 (четн.);
- 12-й пр-д, 45–61, 47а–56а;
- ул. Речная, 69–85 (нечетн.), 72–90 (четн.);
- 28-й пр-д, 43, 56, 58;
- 24-й пр-д, 1–21 (нечетн.), 2–24 (четн.);
- п. 2-й Западный, ул. Крылова, 29–57, 57а (нечетн.), 30–52 (четн.);
- ул. Некрасова, 48–58 (четн.), 58а, 58б, 58в, 58г;
- ул. Пушкина, 1–7 (нечетн.), 4–8 (четн.).
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