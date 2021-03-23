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На ул. Оборонной в Туле влетела в столб легковушка
Фото предоставлено очевидцем происшествия.

На ул. Оборонной в Туле влетела в столб легковушка

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 23 марта на ул. Оборонной в Туле произошло ДТП. Напротив сельскохозяйственного колледжа врезался в столб легковой автомобиль.
 
«В 15:40 автомобиль Peugeot 408 совершил наезд на столб ЛЭП. На данный момент водителю автомобиля, мужчине 1979 года рождения, оказывается медицинская помощь», — уточнили информацию в региональной Госавтоинспекции.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:31 +4
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