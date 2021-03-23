Фото предоставлено очевидцем происшествия.
На ул. Оборонной в Туле влетела в столб легковушка
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.
Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 23 марта на ул. Оборонной в Туле произошло ДТП. Напротив сельскохозяйственного колледжа врезался в столб легковой автомобиль.
«В 15:40 автомобиль Peugeot 408 совершил наезд на столб ЛЭП. На данный момент водителю автомобиля, мужчине 1979 года рождения, оказывается медицинская помощь», — уточнили информацию в региональной Госавтоинспекции.
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