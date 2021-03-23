На ул. Кирова в Туле снесли недостроенный дом

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На ул. Кирова, в районе дома № 151, снесли недостроенное здание. Работы проводились после согласования с собственником. Объект находился в аварийном состоянии и представлял опасность для окружающих.

После сноса территория будет зачищена, а оставшийся мусор – вывезен. В пресс-службе городской администрации уточнили, что работы по благоустройству продолжатся в среду, 24 марта.