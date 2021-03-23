Бывшего главу администрации Щекинского района Олега Федосова приговорили к трем годам условно

Фото из архива MySlo

Его экс-заместитель Алексей Рыжков получил на год больше.

Вынесен приговор бывшему главе администрации Щекинского района Олегу Федосову. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Согласно материалам дела, Олег Федосов вместе со своим заместителем Алексеем Рыжковым в августе 2018 года способствовал заключению контракта на рекультивацию мусорного полигона в деревне Подиваньково.

Подрядчик некачественно выполнил свои обязанности, сумма причиненного ущерба составила более 130 млн рублей. Олег Федосов свою вину не признал, а Алексей Рыжков раскаялся в содеянном. В марте 2019 года Олег Федосов перешел на работу в правительство Тульской области.

При вынесении приговора было учтено, что оба фигуранта активно содействовали следствию. Олег Федосов приговорен к трем годам лишения свободы условно, Алексей Рыжков получил на год больше.