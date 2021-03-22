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Тульским предпринимателям нужно принять участие в переписи
Фото: аскиз-пресса.рф

Тульским предпринимателям нужно принять участие в переписи

На основе полученных сведений будут формироваться программы поддержки бизнеса.

Администрация Тулы призывает представителей малого бизнеса срочно принять участие в экономической переписи. По словам начальника городского управления экономического развития Александра Ильинского, на основе информации, полученной от предпринимателей, будут формироваться программы поддержки малого бизнеса.

Александр Ильинский

– Определить, с какими трудностями сталкивается малый бизнес, какая категория предпринимателей больше нуждается в помощи, какие новые меры поддержки необходимо внедрять, можно только в том случае, если есть обратная связь от самих предпринимателей. Для этого один раз в пять лет Росстат проводит экономическую перепись малого бизнеса, участие в которой обязательно для каждого предпринимателя, – отметил он.

До 1 апреля необходимо представить отчет в электронном виде с помощью сайта Росстата (при наличии электронной подписи) или операторов электронного документооборота. С 1 марта по 1 мая можно подать отчет в электронном виде с помощью Единого портала госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи).

Также до 1 апреля можно сдать отчет на бумажном носителе в Туластат (пр. Ленина, 53а). На заполнение анкеты уйдет не более 15 минут, конфиденциальность гарантируется. За игнорирование экономической переписи  индивидуальным предпринимателям придется заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма взыскания выше – от 25 до 70 тысяч рублей.

Получить консультацию и ответы на все вопросы можно по телефонам 36-33-48, 36-40-54, 36-24-09, 36-37-27.

Обратиться к начальнику управления экономического развития Александру Ильинскому можно по телефону 8 (980) 721-77-11 либо на личном приеме (ул. Советская, 112, 2-й этаж).

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