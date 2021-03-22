В каком районе Тулы самая жесткая вода: результаты исследований

Показатели мутности и цветности в Туле не превышены, содержание железа в норме, какие-либо бактерии отсутствуют. Самая мягкая вода течет в трубах Пролетарского района, там этот показатель составляет от 5,2 до 5,8 градуса (нормативный показатель – 7).

В Зареченском районе он находится в пределах от 5,4 до 9,2, в Центральном – от 6,0 до 9,0. В Привокзальном округе жесткость воды составляет от 6,0 до 9,8 градуса, а самая жесткая вода в Советском округе – от 8,0 до 9,4 градуса.