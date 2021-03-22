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Тульские легкоатлеты привезли из Мордовии пять медалей
Фото: Федерация легкой атлетики Тульской области

Тульские легкоатлеты привезли из Мордовии пять медалей

Ребята успешно выступили на всероссийском финале «Шиповки юных» в Саранске.

Соревнования проходят в республике в дни весенних каникул. 21 и 22 марта выступали легкоатлеты в возрасте 10–11 лет. Юные спортсмены Тульской области на этих стартах завоевали 5 медалей.

Дальше всех в длину (4 м 61 см) прыгнула воспитанница ДЮСШ г. Советск и тренера Ирины Вавиной Валерия Воронкевич. Она взяла золотую медаль и стала рекордсменкой соревнований.

Григорий Лушкин, которого тренируют К. Ряховский и А. Маринов, взял бронзу в беге на 600 метров и помог ребятам занять третье место в командном зачете.

Кроме того, команды девочек и мальчиков тульской СШОР «Легкая атлетика» в упорной борьбе завоевали серебро в эстафетном беге 4х100 м. В эти дни в соревнованиях участвовали более 350 спортсменов из 43 регионов России.

 

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